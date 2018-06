Napoli: tentativo per Pastore, pallino di Ancelotti

In uscita dal Paris Sain Germain, Javier Pastore piace molto al tecnico Carlo Ancelotti, molto probabile dunque che il Napoli provi a riportarlo in Italia

In questi giorni a Napoli si sta lavorando alacremente per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno è sicuramente trovare un portiere che non faccia rimpiangere la partenza di Pepe Reina. Tuttavia si pensa anche ad altre zone del campo e il nome nuovo, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, potrebbe essere quello di Javier Pastore, centrocampista argentino in uscita dal Paris Saint Germain.

Il classe 89 è un vecchio pallino del neo tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, che ne stima molto le doti tecniche e la duttilità. Come conferma l’ex presidente del Palermo Zamparini, Ancelotti voleva Pastore già ai tempi del Milan, Poi però si inserì nella trattativa il Psg e non se ne fece più nulla. Adesso però le cose sono cambiate e il Napoli farà sicuramente un tentativo per accontentare il suo allenatore.