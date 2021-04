Calciomercato Napoli, contatti intensi con Lamela: il Coco ha già accettato il taglio d’ingaggio

Calciomercato Napoli: negli ultimi giorni, gli azzurri avrebbero intensificato i contatti con Erik Lamela

A Napoli si sogna il nuovo colpo argentino che farebbe sognare i tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero avviato intensi contatti con Erik Lamela dopo che il suo entourage avrebbe trattato senza successo con Milan e Roma.

Il club partenopeo sarebbe in pole per il Coco e lo stesso calciatore avrebbe fatto sapere di essere disposto a ridursi l’attuale ingaggio che percepisce al Tottenham. Con 2-2,5 milioni annui accetterebbe il Napoli, con il Decreto Crescita che agevolerebbe fiscalmente la situazione, anche perché la città lo affascina, come ad ogni argentino.