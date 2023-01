Calciomercato, Napoli e Samp sbloccano il maxi scambio: i nomi coinvolti

Napoli e Sampdoria riescono a sbloccare il maxi affare di calciomercato: tutti i nomi coinvolti tra le due squadre

Come riferito da Sky Sport, il sì di Nikita Contini ha sbloccato il maxi affare tra Napoli e Sampdoria. Gli azzurri sono pronti a riprendersi il portiere, oltre a rilevare il terzino polacco Bereszynski, che domani svolgerà le visite mediche.

Ai blucerchiati, in cambio, il giovane Zanoli, mentre per la porta è fatta per l’arrivo del 24enne sloveno Vekic del Pacos Ferreira.