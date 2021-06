Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri è la priorità ma ci sono 3 alternative

Calciomercato Napoli: la priorità di Giuntoli per la fascia sinistra è Emerson Palmieri ma ci sono tre alternative sul suo taccuino

Come conferma il Corriere dello Sport, il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli per la fascia sinistra è Emerson Palmieri. I rapporti tra Napoli e il Chelsea sono buoni, retaggio dell’affare Jorginho che è costata l’amicizia con il City ma ha lasciato in eredità una cordialità assoluta con Abramovich e Marina Granovskaia.

Ma il ds azzurro ha ovviamente anche un piano B che porta il nome di Reinildo Mandava del Lille, ma anche di Gabriel Gudmundsson (22 anni appena) e di Mykolenko (22)