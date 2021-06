Napoli, in Spagna pazzi di Fabian Ruiz: De Laurentiis fissa il prezzo

Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid su Fabian Ruiz: De Laurentiis per cedere lo spagnolo chiede 60 milioni

In Spagna tutti pazzi per Fabian Ruiz. Intorno al suo nome si sta aprendo un’asta, alla quale sono pronti a partecipare i tre club più importanti della Liga. In principio è stato l’Atletico Madrid a informarsi sulla sua posizione contrattuale. Poi, l’avvento di Ancelotti sulla panchina del Real ha cambiato un po’ lo scenario. Proprio l’allenatore più vincente al mondo ne aveva avallato l’acquisto propostogli da Cristiano Giuntoli, all’inizio della sua breve avventura azzurra: ci sono voluti 30 milioni di euro per comprarne il cartellino. Ancelotti ha lasciato intendere che Fabian Ruiz è sicuramente uno dei giocatori che ritroverebbe volentieri. Ma, nelle ultime ore, è venuto fuori un nuovo pretendente, il Barcellona, che sembra il più convinto dei tre ad aprire una trattativa col Napoli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per cedere Fabian Ruiz Aurelio De Laurentiis parte da una base minima di 60 milioni di euro, prendere o lasciare. Eventuali offerte inferiori anche di pochi milioni non verranno neanche considerate dal presidente. E dietro la sua pretesa non c’è nessuna strategia particolare, a lui il giocatore piace e non ha alcuna intenzione di svenderlo, anche se lo stesso Fabian ha rifiutato un paio di volte il rinnovo del contratto (scadenza 2023) propostogli dal club. Dunque, non ci saranno sconti.