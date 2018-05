Gonçalo Guedes nome nuovo per il Napoli: i dettagli

Calciomercato Napoli, spunta la tentazione Gonçalo Guedes per il reparto avanzato: il portoghese, attualmente in prestito al Valencia, sarà venduto a peso d’oro dal Psg

E’ ancora incerto il futuro di Josè Callejon, finito nel mirino del Milan per la prossima stagione, ma il Napoli è pronto a cautelarsi. La dirigenza partenopea sta scandagliando il mercato per individuare l’innesto ideale per rimpolpare il reparto avanzato e sono diversi i nomi che circolano attorno l’orbita azzurra: dall’iraniano Jahanbakhsh a Thauvin, diversi gli obiettivi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ma non solo: secondo Radio Crc, spunta la tentazione Gonçalo Guedes.

Jorge Mendes, procuratore dell’esterno offensivo, ha contatto la dirigenza del Napoli per offrire le prestazioni di Guedes per la prossima stagione. Di proprietà Psg, il classe 1996 è reduce dalla più che positiva esperienza in prestito al Valencia: 4 reti e 11 assist in 31 presenze di Liga, prestazioni di altissimo livello che non sono passate inosservato ai top club europei. La trattativa però non si preannuncia semplice: la formazione di Parigi ha intenzione di monetizzare al massimo la cessione del calciatore cresciuto nel settore giovanile del Benfica e acquistato nel gennaio 2017 per 30 milioni di euro. Da valutare le reali intenzioni di Aurelio de Laurentiis…