Calciomercato Napoli, Hysaj in direzione Atletico Madrid: le ultime

Calciomercato Napoli, Hysaj verso l’Atletico Madrid: le ultime sulla trattativa per la cessione del terzino albanese

Il Napoli, dopo l’arrivo di Di Lorenzo, sta cercando una sistemazione per Hysaj. Il terzino albanese, finito anche nel mirino della Juve, con ogni probabilità non rimarrà in azzurro.

Secondo quanto riportato da As, per Hysaj ci sarebbe (da tempo) l’interesse dell’Atletico Madrid. Si sarebbero intensificati i contatti tra le due società: secondo il quotidiano spagnolo l’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni.