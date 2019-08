Calciomercato Napoli: James Rodriguez titolare contro il Valladolid

Il Napoli continua ad insistere per James Rodriguez ma da Madrid arrivano segnali sconfortanti: colombiano titolare contro il Valladolid

Dopo Chucky Lozano il Napoli vuole regalarsi un ultimo grande colpo di mercato. I partenopei non diminuiscono il pressing per arrivare al tanto desiderato James Rodriguez, ma da Madrid non arrivano segnali confortanti.

Contro il Valladolid, infatti, il colombiano parte titolare nell’undici scelto da Zinedine Zidane. Un ulteriore segnale di mercato che James rimarrà nella capitale spagnola?