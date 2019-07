Calciomercato Napoli: si chiude la trattativa Elmas, oggi le firme

Troverà la conclusione nella giornata di oggi la trattativa che porterà Elmas al Napoli: sono previste le firme entro stasera

L’indizio social di ieri pubblicato dallo stesso Elmas sul suo profilo Instagram dava più di un’indicazione. Il giocatore macedone è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, oggi è il giorno delle firme. In giornata infatti ci sarà la definitiva chiusura della trattativa, con il giocatore che sarà così pronto per unirsi al Napoli.