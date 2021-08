Calciomercato Napoli, per Insigne sondaggi anche dall’estero

Calciomercato Napoli, su Lorenzo Insigne non c’è solo l’Inter. Il capitano azzurro è seguito anche da alcune squadre estere

Stando a quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli giorno dopo giorno starebbero aumentando le possibilità di un addio di Lorenzo Insigne. Il capitano non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto e, per non perderlo a zero l’anno prossimo, la società valuta una cessione.

Non solo l’Inter sulle tracce del folletto azzurro, ma anche alcuni club esteri come Zenit ed Everton. La richiesta dei partenopei sarebbe di 30 milioni di euro e, per ora, non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale.