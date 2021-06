Calciomercato Napoli: Mandava o Emerson Palmieri per la corsia sinistra ma l'Inter...

Calciomercato Napoli: il club non è convinto da Mario Rui e vorrebbe rinforzare la corsia mancina. Piacciono Mandava ed Emerson Palimieri

Il Napoli di Spalletti avrà bisogno di un rinforzo sulla corsia mancina. Mario Rui e Ghoulam non soddisfano il tecnico di Certaldo che ha chiesto un acquisto di spessore per quella zona di campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il rinforzo potrebbe arrivare dal Chelsea. Emerson Palmieri è qualcosa più di un obiettivo. L’ex giocatore di Palermo e Roma tornerebbe volentieri in Italia dopo i quattro anni trascorsi in Premier League. Con Tuchel, tecnico dei neo campioni d’Europa, il rapporto è buono, ma in questa stagione ha giocato poco, appena 15 presenze. Una condizione che l’avrebbe convinto a cambiare aria. Napoli è un punto d’arrivo, dove avrebbe la possibilità di ritrovare Spalletti, l’allenatore col quale ha già lavorato alla Roma e che non gli ha mai negato la fiducia. Inoltre, avrebbe la possibilità di difendere meglio il posto in nazionale.

Emerson ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il Napoli è pronto a trattare, ma non è disposto a spendere cifre improbabili: l’affare si potrebbe concludere a 5-6 milioni di euro. Prima dell’affondo definitivo, perché Giuntoli dovrà pre- occuparsi prima di cedere e poi c’è da vincere anche la concorrenza dell’Inter, Emerson Palmieri piace anche a Simone Inzaghi.

Il club partenpeo sta valutando anche Reinildo Mandava, 27 anni, esterno mancino del Lilla neo campione di Francia. Sul tavolo del ds Giuntoli sono arrivate diverse relazioni, tutte più o meno positive, che l’hanno convinto a sondare il club vincitore della Ligue 1. La valutazione del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 6-7 milioni di euro.