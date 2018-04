Il Napoli secondo quanto riportano i media russi sembra essere interessato al talento del Cska di Mosca Alexander Golovin

Il Napoli è appena rientrato nella corsa scudetto dopo la rimonta di Udine. Domenica giocherà contro la Juventus quella che è probabilmente la gara più importante della stagione. Tuttavia De Laurentis e Giuntoli sono già al lavoro per rinforzare la squadra per il prossimo anno. Il nome nuovo che giunge dalla Russia è quello di Alexander Golovin.

Golovin è un giovane centrocampista russo, attualmente in forza al Cska di Mosca. Il suo valore di mercato si aggira sui dieci milioni di euro. Sul giocatore però ci sono anche Chelsea, Barcellona e Borussia Dortmund. Gli azzurri fanno bene dunque a muoversi in anticipo se vogliono davvero portare il ragazzo in Italia ed evitare che si scateni un’asta.