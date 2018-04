Younes, tra Napoli e Ajax spunta lo Schalke 04: le ultime

Dopo la firma con il Napoli e il successivo ripensamento, Amin Younes è finito nel mirino di un altro club: parliamo dello Schalke 04, le ultime

Continua la telenovela Amin Younes. L’esterno offensivo in scadenza di contratto con l’Ajax ha raggiunto l’accordo con il Napoli e ha firmato il contratto con i partenopei, ma ha avuto un ripensamento: dopo la fuga da Castelvolturno e il ritorno ad Amsterdam, ha più volte affermato di non voler trasferirsi in Campania. E non mancano i club pronti ad approfittarne…

Dopo le voci sull’interesse del Wolfsburg, spunta un nuovo club di Bundesliga secondo Radio Crc: dietro il ripensamento del calciatore ci sarebbe lo Schalke 04, sulle sue tracce da diverso tempo. I biancoblu sono pronti a tutti per assicurarsi il fantasista, fino a tesserarlo nonostante la possibile squalifica: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…