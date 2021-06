Calciomercato Napoli, offerta al Benfica per Nuno Tavares: i dettagli

Calciomercato Napoli: gli azzurri sono a caccia di un terzino sinistro e avrebbero presentato un’offerta ufficiale al Benfica per Nuno Tavares

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. L’obiettivo numero uno è sempre Emerson Palmieri, ma la situazione dell’italobrasiliano non sembra di semplice soluzione col Chelsea e così gli azzurri si sarebbero mossi in anticipo per un altro obiettivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe presentato un’offerta da 12 milioni al Benfica per Nuno Tavares. Cifra che, in questo periodo di pre-mercato, dovrebbe soddisfare il club portoghese.

Il giovane classe 2000 piace al Napoli che ha necessità di acquistare un terzino sinistro dopo che Spalletti ha fatto presente la necessità di avere a disposizione un laterale mancino per l’inizio del ritiro di Dimaro in Trentino.