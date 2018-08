Calciomercato Napoli, Sebastiano Luperto viaggia spedito verso il rinnovo di contratto: il difensore ha stregato mister Carlo Ancelotti

Reduce da un’ottima stagione in prestito all’Empoli, tra i principali protagonisti della promozione in Serie A, Sebastiano Luperto è rientrato al Napoli ma sembrava destinato a una nuova cessione a titolo temporaneo. Ma così non è stato: nel corso del pre-campionato il centrale mancino classe 1996 ha stregato mister Carlo Ancelotti e ora la dirigenza partenopea è pronta a blindarlo con il rinnovo…

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Mattino, il Napoli è al lavoro per mettere sul piatto il prolungamento del contratto: restano da limare gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca con l’entourage è sempre più vicina. Accordo fino al 30 giugno 2023, con il difensore pronto a ritargliarsi uno spazio importante nel Napoli targato Ancelotti, se necessario anche da terzino sinistro…