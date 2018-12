Calciomercato Napoli, Rog in uscita: il Parma pensa al prestito

Il centrocampista Marko Rog non ha brillato in questa prima parte di stagione ed è pronto a farsi le ossa in Serie A: Parma alla finestra.

Non solo mercato in entrata per il Napoli di Ancelotti. A gennaio uno degli obiettivi sarà anche quello di sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo. Tra le tante rotazioni c’è infatti qualcuno che il campo l’ha visto di rado: Marko Rog. Il giocatore croato, arrivato con grandi aspettative, non ha entusiasmato nelle (poche) occasioni concesse prima da Sarri e poi da Ancelotti e per questo l’intenzione dei partenopei è quello di rilanciarlo grazie ad un prestito. L’idea è quella di far rimanere il ragazzo in Serie A a farsi le ossa. Ad oggi il club più interessato sembra il Parma, visto anche l’infortunio di Grassi e un ambiente florido per la crescita dei giovani.