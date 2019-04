Lorenzo Insigne più lontano da Napoli. L’attaccante rattristato dopo i fischi del San Paolo: per lui offerta da 50/55 milioni dell’Atletico Madrid, ma gli azzurri lo valutano 100

Il rapporto tra Lorenzo Insigne ed il Napoli sembrerebbe ormai essersi deteriorato dopo la serataccia di Europa League contro l’Arsenal che ha consegnato un nuovo caso su cui riflettere in vista dell’estate. L’attaccante azzurro, sostituito nel corso del match da Carlo Ancelotti, si è infatti rifiutato di sedere in panchina col resto dei compagni preferendo rimanere in piedi per il resto della partita mentre lo Stadio San Paolo lo fischiava in maniera piuttosto sonora. Ieri tra Insigne ed Ancelotti c’è stato un confronto a Castel Volturno: nel faccia a faccia il giocatore partenopeo avrebbe confessato tutta la propria amarezza per essere ormai diventato di fatto il capro espiatorio per la piazza della mancanza di risultati della squadra.

In ogni caso per lui, riporta stamane Il Mattino, non mancherebbero le possibilità di andare via già in estate: stando alle indiscrezioni si sarebbe fatto sotto nelle ultime ore in particolar modo l’Atletico Madrid con un’offerta compresa tra i 50 ed i 55 milioni di euro. Una cifra probabilmente al momento ancora al di sotto delle richieste di Aurelio De Laurentiis, che per Insigne avrebbe stabilito un prezzo di almeno 100 milioni. A far riflettere ieri la società azzurra c’è stato però anche il caso delle presunte dichiarazioni (poi smentite) del padre dell’attaccante contro Ancelotti: possibile un nuovo confronto tra le parti a fine stagione per decidere il futuro.