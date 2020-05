Calciomercato Napoli: tentativo per Orsolini, contatti con l’agente

Calciomercato Napoli: il club azzurro vorrebbe regalare Riccardo Orsolini a Gattuso ma il Bologna non intende cederlo

Il Napoli sta lavorando per il dopo Callejon. L’esterno spagnolo non rinnoverà il proprio contratto con il club azzurro aprendo un vuoto sulla corsia di destra che il solo Matteo Politano non potrà colmare. Quindi si sta studiando un innesto adeguato per quella zona di campo. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Riccardo Orsolini.

La Gazzetta dello Sport riporta che il ds partenopeo ha già avuto dei contatti con l’agente Donato di Campli, confermati recentemente dallo stesso procuratore. L’obiettivo di Orsolini resta comunque quello di giocare con continuità per non perdere il treno che porterà agli Europei del 2021, e in Emilia questo problema non si pone di certo. Diverso il discorso per quanto riguarda l’impiego al Napoli.