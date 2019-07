Calciomercato Napoli, una squadra inglese per Hysaj

Calciomercato Napoli, una squadra inglese potrebbe farsi avanti per Hysaj, dopo il mancato accordo con l’Atletico Madrid

Il Napoli potrebbe ritrovarsi spettatore interessato di un valzer di terzini. Secondo Nicolò Schira, dopo l’accordo saltato tra Atletico Madrid e azzurri per la cessione di Elseid Hyasj, i Colchoneros avrebbero virato su Trippier.

Per il terzino del Tottenham, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire 22 milioni di euro. Gli inglesi, per sostituirlo, avrebbero pensato proprio ad Hysaj. Interessanti movimenti di mercato per i terzini.