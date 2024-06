Calciomercato: tutte le occasioni per acquistare a ZERO EURO. Sono tanti i giocatori svincolati in SERIE A, ecco L’ELENCO e le probabili DESTINAZIONI

Tutto sui calciatori di Serie A liberi a parametro zero che potrebbero diventare delle grandi occasioni sul mercato

Chi sono i giocatori che si svincolano in Serie A a giugno? E quali squadre sono interessate? Ecco i nomi che propone oggi La Gazzetta dello Sport.

OCHOA – Probabile che chiuda la sua carriera in patria, in Messico.

CONSIGLI – Potrebbe restare al Sassuolo in Serie B.

RUI PATRICIO – Si vorrebbe rilanciare in Italia.

SPINAZZOLA – Sta aspettando di capire se la Roma vuole rinnovare.

ALEX SANDRO – Tornerà in Brasile.

KJAER – A fine Europeo il danese prenderà una decisione.

FERRARI – Il centrale non scenderà in B, due neopromosse sono interessate a lui: Parma e Como.

BONAVENTURA – Non si sa ancora cosa farà la Fiorentina.

CASTROVILLI – Identica situazione del compagno di club.

DUNCAN – É sicuro che non eserciterà l’opzione del rinnovo.

SENSI – Piace al Como.

SANCHEZ – Anche lui è nell’orbita lariana.

PEREYRA – Più che probabile il ritorno in Argentina.

NIANG – Ha salvato l’Empoli, ma non resterà di sicuro.

DEFREL – Dovrebbe accasarsi a Palermo.