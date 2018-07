C’è Bruno Alves per la difesa del Parma: i gialloblu hanno ufficializzato l’arrivo dell’esperto portoghese, reduce dall’avventura al Glasgow Rangers

Parma attivo sul calciomercato, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità per una operazione imbastita da diverso tempo dalla dirigenza gialloblu. E’ ufficiale: Bruno Alves è un nuovo calciatore crociato. Il portoghese, classe 1981 con una esperienza in Serie A con il Cagliari, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019 ed arriva dopo la parentesi nella Scottish Premier League con la maglia dei Glasgow Rangers. Reduce dal Mondiale di Russia 2018 con la Nazionale di Santos, il difensore raggiungerà nei prossimi giorni il ritiro della formazione di Roberto D’Aversa.

Ecco il comunicato diramato dal club emiliano: «Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Bruno Eduardo Regufe Alves (Pòvoa de Varzim, 27 novembre 1981) che ha firmato un contratto annuale con scadenza 30.06.2019. Il difensore la scorsa stagione era in forza ai Rangers Fc (25 presenze e due reti), club dal quale si è svincolato nelle ultime ore, e nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro dopo alcuni giorni di permesso concessi considerata la sua partecipazione con la Nazionale portoghese ai Mondiali». Esperienza e fisicità, ecco il nuovo innesto per l’ambizioso Parma…