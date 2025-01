Calciomercato Parma, ufficiale il rinnovo di Corvi: il comunicato

L’annuncio del Parma sul rinnovo di contratto ufficiale di Edoardo Corvi, portiere classe 2001 della squadra. Tutti i dettagli

Il Parma, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Edoardo Corvi.

COMUNICATO – «Parma Calcio annuncia che Edoardo Corvi ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. “Edo” è un figlio di Parma e del Parma Calcio. I primi passi nel calcio li ha cominciati a muovere nel nostro Club, dal 2010, quando ha cominciato nei Pulcini, fino ad arrivare alla Prima Squadra Maschile, con cui è stato promosso in Serie A la scorsa stagione. Ha esordito nel campionato di Serie B, quando ha preso il posto di Gigi Buffon, poi è stato vice di Leandro Chichizola nell’anno della promozione. Questanno difende i pali insieme a Zion

Suzuki e all’argentino. La sua storia calcistica è come la sua vita, sempre in gialloblu».