Calciomercato Parma, Faggiano parla degli obiettivi dei crociati in queste ultime settimane di mercato: ecco le sue parole

Daniele Faggiano a Sky Sport ha parlato del calciomercato del Parma: «Conti? Può succedere di tutto, abbiamo fatto un sondaggio vedremo cosa succederà. Mancano due esterni»

«Inglese? Grande colpo per il Parma, importante averlo ripreso. Grazie al Napoli per la parola data. Mercato delle altre? Meno si rinforzano, meglio è. Siamo avanti nella trattativa con Pezzella. Ma finchè non firma non è ancora nostro».