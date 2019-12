Calciomercato Parma: interesse per Jasmin Kurtic

Anche il Parma si iscrive alla corsa per il centrocampista Justin Kurtic: i crociati provano a battere la concorrenza del Genoa

Nuova pretendente per Jasmin Kurtic. Come riporta Tuttosport, anche il Parma si è interessato al centrocampista in forza alla SPAL. I crociati dovranno battere la forte concorrenza del Genoa, che si è mosso in anticipo per l’ex Atalanta.

La Spal, ovviamente, non vorrebbe privarsi del miglior centrocampista in rosa vendendolo ad una diretta concorrente per la salvezza. Ma un’offerta importante del Grifone o del Parma potrebbe far cambiare le carte in tavola.