Real Madrid, fissato il prezzo di Asensio

Il Real Madrid pronto a cedere Marco Asensio, accostato anche alla Juve e al Milan. Il prezzo dei Blancos per la cessione dello spagnolo

Il Real Madrid potrebbe cedere Asensio in estate, anche per mettere soldi in cascina e fare l’assalto ad Haaland e Mbappé.

Sulle tracce del giocatore anche Juventus e Milan, squadre a cui è stato accostato a più riprese anche nel mercato invernale. L’unico problema potrebbe essere il prezzo che i blancos hanno fissato intorno ai 50 milioni di euro come riportato da Sport.