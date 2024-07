Calciomercato Roma, l’agente di Baldanzi SVELA: «Poteva andare a giocare in QUELLA SQUADRA»

Baldanzi, l’entourage del talento della Roma rivela quante altre squadre ci fossero durante l’ultima sessione di mercato

Niccolò Delli Navelli, del management del centrocampista della Roma Baldanzi, ha detto a TMW come non mancassero i club interessati al fantasista, in passato anche nel mirino dell’Inter.

«Molti club avevano già messo gli occhi su di lui, anche prima del suo esordio in Serie A. Il primo anno in Primavera è stato straordinario: ha segnato 16 gol contribuendo pesantemente a vincere uno scudetto storico. Successivamente, è riuscito ad affermarsi in Serie A, dimostrando tutte le sue qualità, non solo tecniche, ma anche di personalità e mentalità. La scelta Roma è stata facile e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. L’Empoli ha concluso un’operazione importantissima e la Roma ha anticipato le concorrenti assicurandosi un talento italiano promettente»