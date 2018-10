Coric via in prestito: quattro club sul croato della Roma

Ante Coric non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione, la Roma pensa alla cessione a titolo temporaneo: quattro club sulle sue tracce

Arrivato in estate dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo, Ante Coric non è riuscito a ritagliarsi uno spazio degno di nota alla Roma. Voluto fortemente dal direttore sportivo Monchi, che lo ha strappato alla concorrenza di numerosi top club, il fantasista chiede spazio e la dirigenza sta pensando a una cessione in prestito nel mercato di gennaio.

E non mancano i club interessati: La Nuova Ferrara sottolinea che la Spal sta pensando al croato per rimpolpare il reparto avanzato, ma c’è da battere la concorrenza di altre tre squadre. Bologna, Empoli e Sassuolo infatti stanno monitorando la situazione, forti degli ottimi rapporti con i giallorossi.