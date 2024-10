Calciomercato Roma, Paredes pronto ad approdare in quella squadra. L’indizio sui social

Calciomercato Roma, Leandro Paredes pronto dire addio ai giallorossi? L’indizio del padre sulla sua futura destinazione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il futuro di Paredes sul calciomercato Roma potrebbe prendere una piega non indifferente: il ragazzo è in scadenza di contratto, e per quanto ci sia il rinnovo automatico ancora di una stagione, la sua squadra potrebbe non essere quella giallorossa.

Il padre infatti ha pubblicato una storia su Instagram dove fa evidenziare un possibile approdo al Boca Junior dell’ex Juve. Staremo a vedere come si evolverà la situazione poi nelle prossime settimane di calciomercato.