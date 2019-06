Calciomercato Roma, ecco il sostituto di Manolas: missione in Spagna per rimpiazzare il difensore greco, verso il Napoli

La Roma si sta muovendo sul mercato per sostituire Manolas, che sembra oramai avviato verso una nuova avventura al Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso starebbe guardando in Spagna per rimpiazzare il difensore greco.

Occhi puntati su Marc Bartra, attualmente al Betis Siviglia. Il difensore, ex Barcellona, è valutato intorno ai 20-25 milioni. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.