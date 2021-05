Agente Veretout: «Resta a Roma? Non so cosa pensa Mourinho»

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro del centrocampista della Roma

«Il suo futuro lo affronteremo a fine campionato, non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Veretout sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One».