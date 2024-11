Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: i giallorossi di Ranieri pensano a Endrick

Calciomercato Roma, arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna: i giallorossi di Claudio Ranieri pensano a Endrick del Real Madrid

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, Endrick, l’attaccante brasiliano del Real Madrid, a gennaio potrebbe andare via in prestito e alla Roma serve un vice Dovbyk. I blancos lo acquistarono dal Palmeiras a fine 2022, quando il brasiliano aveva solo 16 anni. Il Real lo ha pagato circa 60 milioni di euro e crede in lui, tanto da fargli firmare un contratto fino al 2030, ma in questa stagione Endrick sta trovando poco spazio.

Ecco che quindi entra in scena la nuova Roma di Claudio Ranieri che ha necessità di un nuovo attaccante, visto che Shomurodov non si sta dimostrando un sostituto all’altezza di Dovbyk. L’operazione metterebbe d’accordo tutti quanti: la Roma rinforzerebbe l’attacco, Endrick avrebbe più spazio e il Real Madrid si ritroverebbe a giugno un calciatore sicuramente migliorato. Occhio alla concorrenza però, perchè sull’attaccante ci sono squadre come Southampton e il Real Valladolid, ma il fascino della Roma potrebbe essere decisiva.