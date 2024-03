Mercato Roma, novità su Lukaku: un fattore può cambiare tutto!

Le ultime sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma in prestito dal Chelsea. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romelu Lukaku avrebbe espresso chiaramente la sua volontà di rimanere alla Roma anche per la prossima stagione.

Per il riscatto dell’attaccante, arrivato in prestito dal Chelsea, sarà fondamentale l’eventuale qualificazione in Champions League. In questo caso i costi per i 37 milioni di euro del cartellino più l’ingaggio, che dovrebbe comunque diminuirsi, potrebbero essere coperti.