L’RB Lipsia ancora sulle tracce di Patrik Schick: per l’attaccante della Roma osservatori della formazioni tedesca allo stadio ieri in occasione del match contro la Sampdoria

Tra i giocatori che hanno maggiormente deluso in casa Roma in questa stagione c’è ancora una volta Patrik Schick: l’attaccante ceco, arrivato dalla Sampdoria nel 2017, per la seconda stagione di fila è stato protagonista di un rendimento fortemente al di sotto della aspettative. Anche lui, insieme al collega di reparto Edin Dzeko (con cui ieri è stato lanciato in avanti da Claudio Ranieri proprio contro l’ex blucerchiata), autore a sua volta di un’annata molto negativa, potrebbe andare incontro alla cessione in vista del mercato estivo.

Tra le squadre più interessate a Schick ci sarebbe in particolar modo l’RB Lipsia: la formazione tedesca, che già qualche tempo fa aveva preso informazioni sulla punta giallorossa, era ieri allo stadio di Marassi per osservarla più da vicino. Possibile che la decisione futura su Schick venga rimessa da qui alla prossima stagione al nuovo allenatore della Roma.