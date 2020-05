Zaniolo, Pellegrini, Cristante e Diawara, compresi Under e Kluivert, potrebbero essere sacrificati sul mercato dalla Roma

La Roma sarà costretta a vendere i suoi calciatori a causa dei conti non in regola? E’ questa l’ipotesi riportata quest’oggi dal Corriere di Roma. La trattativa per la cessione del club a Friedkin è ferma (non è escluso che possa riaprirsi ma a cifre diverse rispetto a quelle invernali) e la Roma di Pallotta potrebbe cedere alcuni dei suoi gioielli.

I conti disastrosi potrebbero costringere la Roma a sacrificare i pezzi grossi Zaniolo, Pellegrini, Cristante e Diawara (compresi Under e Kluivert). In attesa della ricapitalizzazione da 50 milioni da parte di Pallotta e dell’eventuale cessione, la strada più diretta per monetizzare è il calciomercato.