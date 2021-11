Calciomercato Roma: ritorno di fiamma per Xhaka. I dettagli

Calciomercato Roma: ritorno di fiamma per Granit Xhaka da parte del club giallorosso. Ci sarà un nuovo tentativo a gennaio

La Roma torna su Granit Xhaka. Secondo Il Corriere dello Sport non è tramontato l’interesse del club giallorosso per il centrocampista svizzero. La Roma continua a cercare un centrocampista per allungare le rotazioni e dare più scelte a Mourinho.

La scorsa estate Xhaka era stato per un lungo tratto l’obiettivo numero uno del gm portoghese ma l’infortunio di Spinazzola e la successiva partenza di Dzeko hanno poi spinto i giallorossi a investire il tesoretto in altri ruoli. Xhaka nel frattempo ha rinnovato il suo contratto con l’Arsenal e ha subìto un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fermo fino alla fine dell’anno. La sua volontà di trasferirsi nella capitale era stata chiara lo scorso giugno e potrebbe non essere cambiata.