Calciomercato Roma, si cerca un attaccante: Mourinho sogna un suo ex

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il sogno di Jose Mourinho è un suo grandissimo ex

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione da regalare al tecnico Jose Mourinho. Un nome forte per i giallorossi e un sogno, Edin Dzeko sembra sempre più lontano dalla capitale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il nuovo nome per la Roma è quello di Weghorst del Wolfsburg che andrebbe a fare coppia con Borja Mayoral vicino alla permanenza in giallorosso. Il sogno dei tifosi e del tecnico sarebbe Harry Kane in uscita dal Tottenham: l’attaccante inglese ieri ha rilasciato parole di stima verso lo Special One, ma pare orientato verso altre mete più grandi. Gli Spurs fanno una valutazione monstre per l’attaccante e difficilmente la Roma sarebbe disposta a tanto, però i tifosi possono sognare il grande colpo.