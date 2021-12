Calciomercato Roma, tutto su Kamara: trattativa aperta con il Marsiglia

Calciomercato Roma: per rinforzare il centrocampo, i giallorosso starebbero puntando tutto su Kamara del Marsiglia

José Mourinho vuole un centrocampista e il nome in cima alla lista, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Boubacar Kamara del Marsiglia. Il francese, nato difensore e poi avanzato in mediana, ha un costo di circa 20 milioni, troppi per le tasche della Roma che ha investito quasi tutto in estate. E così per bussare alla porta dell’Olympique, i giallorossi potrebbero percorrere due strada.

La prima è quella di cedere Diawara e Villar, così da avere la liquidità per andare a prelevare Kamara che pure è in scadenza di contratto a giugno. Oppure mettere in piedi una trattativa con il Marsiglia che vada a comprendere anche Pau Lopez e Under che attualmente si trovano proprio nella squadra di Sampaoli. Il club transalpino ha già maturato l’obbligo di riscatto dei due calciatori, soldi che la Roma potrebbe così scalare dal prezzo del centrocampista.