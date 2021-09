Calciomercato Salernitana, caccia allo svincolato: piace Musacchio

Calciomercato Salernitana: i granata cercano ancora rinforzi dopo la fine del mercato. Piace Musacchio, svincolato e quindi tesserabile

Chiuso l’ultimo giorno di calciomercato, la Salernitana non ha ancora mollato la presa per rinforzarsi. I granata, infatti, sarebbero pronti ad attingere alla lista dei svincolati; i particolare per il colpo in difesa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il d.s. Fabiani avrebbe messo gli occhi su Musacchio come uomo d’esperienza per dare l’assalto alla salvezza. La trattativa non è ancora decollata e c’è il problema sull’ingaggio, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata da parte della Salernitana.