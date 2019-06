Calciomercato Samp: il punto sugli attaccanti, Quagliarella sicuro di rimanere

Calciomercato Samp: in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, i blucerchiati iniziano a muoversi sul mercato

In attesa di salutare ufficialmente Giampaolo e accogliere Pioli, la Sampdoria si muove sul mercato. Un focus particolare sul prossimo attacco della Doria lo offre la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’unico centravanti sicuro di rimanere a Genova l’anno prossimo sia Quagliarella.

Defrel non verrà riscattato (troppo alte le pretese della Roma), Gabbiadini tornerà in Inghilterra, Sau è in scadenza di contratto a giugno e non verrà rinnovato. Caprari ha offerte da mezza Italia e la Samp sarebbe pensando ad una plusvalenza. Stesso discorso per Riccardo Saponara che farà rientro alla base a Firenze. Torneranno, invece, dai prestiti Kownacki (si discuterà con Pioli il suo futuro) e Bonazzoli (a cui non mancano le offerte in giro per l’Italia).