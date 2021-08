Calciomercato Sampdoria, conferme su Supryaga: i dettagli

Calciomercato Sampdoria: nonostante le dichiarazioni del presidente della Dinamo Kiev, sembra chiusa l’operazione per Supryaga

Nonostante la smentita del presidente della Dinamo Kiev Igor Surkis, non sembrano esserci rallentamenti per il passaggio di Vladyslav Supryaga alla Sampdoria. L’operazione dovrebbe già essere formalizzata domani.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’affare per portare Supryaga alla Sampdoria è fatto. Già domani si dovrebbe chiudere la trattativa: un milione di prestito per un anno più sette e mezzo di riscatto per l’attaccante classe 2000 che, ieri, non ha preso parte all’amichevole con l’Inter proprio per l’imminente cessione.

LE ULTIME SU SAMPNEWS24