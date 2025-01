Calciomercato Sampdoria, si avvicina Henry dal Verona: la situazione

Le ultime sul futuro di Thomas Henry, attaccante francese del Verona, nel mirino della Sampdoria. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria sarebbe più vicina a Thomas Henry. L’attaccante francese è infatti in procinto di tornare al Palermo dopo l’esperienza negativa in rosanero.

Per lui si apre quindi la prospettiva di un nuovo prestito in Serie B per rinforzare il reparto offensivo dei blucerchiati di Leonardo Semplici nella seconda parte di stagione.