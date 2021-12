Sampdoria e la missione impossibile di Faggiano sul mercato

Calciomercato Sampdoria, missione impossibile per Faggiano: incassare 25 milioni di euro dalle cessioni senza indebolire la squadra

Faggiano è atteso da una missione impossibile per quanto riguarda gennaio. Il DS blucerchiato dovrà far quadrare i conti e raccogliere ben 25 milioni dalle uscite, come riportato da Il Secolo XIX.

Fare cassa per evitare scossoni societari e permettere a Vidal di guadagnare tempo per la cessione della società nei prossimi mesi.

