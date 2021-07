Calciomercato Sampdoria: occhi su Christie del Celtic. La strategia

Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato sta monitorando Ryan Christie del Celtic per la prossima stagione

La Sampdoria varca i confini scozzesi e monitora con attenzione la situazione relativa a Ryan Christie, centrocampista classe ’95 di proprietà del Celtic che ha partecipato a Euro 2020 con la Nazionale allenata da Steve Clarke (una sola presenza durante la fase a gironi contro la Repubblica Ceca).

Come riportato dal Daily Mail, il calciatore non ha accettato la proposta di rinnovo e verrà ceduto in estate, scongiurando così una sua partenza a parametro zero da gennaio 2022. La Sampdoria sarebbe pronta a formulare una prima offerta per convincere la dirigenza del Celtic: in caso di rifiuto, i blucerchiati potranno far firmare a Christie un pre-contratto e accoglierlo gratis tra qualche mese.