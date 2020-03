Calciomercato Sampdoria, piacciono Petriccione e Sabelli

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati seguono Petriccione del Lecce e Sabelli del Brescia. Le ultime notizie

La Sampdoria pensa alla salvezza e al mercato in vista della prossima stagione. È forte l’interesse dei blucerchiati per Jacopo Petriccione, uno degli uomini simbolo del Lecce di Fabio Liverani con quattro assist in venti presenze ufficiali.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Attenzione anche a Stefano Sabelli del Brescia per rinforzare le fasce difensive. Sul terzino c’è anche l’Udinese.