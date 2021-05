Calciomercato Sampdoria: Ramirez pronto a volare in Turchia. Le ultime

L’addio a fine stagione di Gaston Ramirez alla Sampdoria è noto ormai da tempo: l’entourage del trequartista incontrerà un club turco

Gaston Ramirez è praticamente un ex calciatore della Sampdoria. Il trequartista non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è destinato ormai da tempo a lasciare Genova a fine stagione. L’uruguaiano non è riuscito ad incidere nella sua ultima stagione doriana e ora guarda già al mercato estivo.

Secondo Repubblica, infatti, l’entourage del calciatore classe 1990 incontrerà lunedì i rappresentanti del Galatasaray. La mancata convocazione di Ramirez per il match contro l’Udinese non gli permetterà di concludere in bellezza, il trequartista è ormai un ex e il suo futuro potrebbe essere in Turchia