Sassuolo, il punto sul mercato: le ultime su Erlic, Henrique e Boga

Il nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi è alle prese con il calciomercato: ci sono tante operazioni da sistemare oltre a quella di Locatelli

Il Sassuolo di Alessio Dionisi lavora sul mercato. Tralasciando la situazione di Manuel Locatelli, che sembra destinato alla Juventus, i neroverdi stanno valutando alcune cessioni e alcuni acquisti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, avanza la trattativa per riprendere Erlic mentre si valuta Matheus Henrique del Gremio. Da decidere ancora il futuro di Boga: l’ivoriano è sempre nel mirino di Atalanta e Napoli, ma al momento in stand-by.