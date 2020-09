Calciomercato Sassuolo: i neroverdi sarebbero in trattativa con il Fulham per Marlon

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, tiene fuori Marlon dalla prima partita di campionato contro il Cagliari. E il motivo sarebbe da ricondurre al calciomercato.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, i neroverdi avrebbero infatti in piedi una trattativa con il Fulham per il difensore. Il difensore brasiliano potrebbe quindi lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League.