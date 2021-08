Calciomercato Sassuolo, quasi sfumato l’arrivo di Agoumé: il motivo

Calciomercato Sassuolo, il centrocampista era entrato nel mirino dei neroverdi, che potrebbero rinunciarvi: le ultime notizie

Negli scorsi giorni si sono registrati sondaggi del Sassuolo per Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 rientrato all’Inter dopo la stagione passata in prestito allo Spezia. Il baby francese, però, non approderà i neroverde, come riferito dal Corriere dello Sport.

Probabilmente, infatti, durante la prossima settimana verrà ufficializzato per lui una nuova esperienza in prestito ma tra le fila di un club della Ligue 1.