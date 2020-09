Calciomercato serie B, tutti pazzi di Antonucci: quattro club sul classe ’99, si muovono Lecce, Brescia, Frosinone e Vicenza

Mirko Antonucci piace a mezza serie B. Sull’attaccante classe 1999 – come riportato da TuttoMercatoWeb.com – ci sono ben quattro squadre militanti nel campionato cadetto, ovvero Lecce, Frosinone, Brescia e Vicenza.

OPZIONI – Il giocatore ripartirà probabilmente dalla serie B, con giallorossi e ciociari favoriti per l’ingaggio dell’attaccante classe ’99. Al momento non ci sono indiscrezioni particolari, ma nelle prossime ore le due compagini potranno muoversi in maniera più concreta.