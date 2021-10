Calciomercato Spezia, Mateo Musacchio idea per rinforzare la difesa del club ligure. L’argentino è al momento svincolato

Come riferito da Repubblica, lo Spezia è a caccia di possibili affari sul mercato degli svincolati per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni. In particolare, il club ligure avrebbe posato gli occhi su Mateo Musacchio.

L’argentino è al momento svincolato, dopo la fine della sua avventura con la Lazio.